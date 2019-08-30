30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olanın emeklilik ve tazminat hakkı

Annemin doğum tarihi 20 Ağustos 1966, işe başlangıç tarihi Aralık 2011. Daha önce sigorta girişi yok. Hangi kurumdan, hangi tarihten emekli olabilir? Kıdem tazminatı almaya ne zaman hak kazanır? Aynı şirkette 10 yıl çalışınca böyle bir hakkı var mı? Dilara Aknam

Anneniz gibi ilk defa 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar, daha çok hangi sigortalılık kapsamında prim ödemiş olurlarsa, o sigortalılık statüsünden, yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olurlar. Anneniz 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 7200 prim günü ve 58 yaş, yaştan emeklilik için ise 4900 prim günü ve 61 yaş şartlarına tabi. 61 yaşı, 7200 prim gününden önce dolacağından, 4900 prim günüyle 61 yaşını dolduracağı 20 Ağustos 2027 tarihinde 4/a statüsünden emekli olabilir.

Emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağlayanların kendi istekleriyle işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı hakkı, 1 Mayıs 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için mümkün. Annenizin sigorta başlangıcı bu tarihten sonra olduğundan bu haktan yararlanması 10 yıl çalışınca kıdem tazminatına hak kazanması) mümkün değil. Anneniz ancak işveren tarafından haklı sebep olmaksızın işten çıkarılması veya kendisi haklı sebeple işten çıkması ya da emekli olması halinde kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Engelli raporu emekli aylığında artış sağlar mı?

2016 yılı Eylül ayında 4/a (SSK) emeklisi oldum. 2009 yılında yüzde 55 engelli raporu aldım. Bu raporum emekli maaşımda bir artış sağlar mı? Ebru Özcan

Engelli raporu, vergi indirim belgesi alınmasına bağlı olarak ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde ve emekliliğe hak kazanılmasında avantaj sağlar. Zaten emekli olmuşsunuz. Emekli aylıklarından da vergi kesintisi yapılmıyor. Dolayısıyla engellilik raporunuz emekli aylığınızda artış sağlamaz.