9 Şubat 1976 doğumluyum. İlk SSK girişim 08.12.2006, çıkışım 22.12.2006 (15 gün). 12.03.2008'de Bağ-Kur'lu oldum, hâlâ devam ediyorum. Bağ-Kur gün sayım 4129. İki çocuğum var. İlk çocuğum 01.09.2000'de dünyaya geldi, o dönem SSK ya da Bağ-Kur sigortalılığım yoktu. İkinci çocuğum 23.05.2012'de doğdu. Çocuk borçlanması yapabiliyor muyum (birini veya ikisini)? SSK'ya geçme imkanım var. Bu şartlarda SSK'dan mı Bağ-Kur'dan mı emekli olmak avantaj sağlar? SSK'ya geçeceksem hangi tarihte geçmeliyim? İ. Hacer Ünal

Doğum borçlanmasının iki temel şartı var. Birincisi, doğumun ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmiş olması. İkincisi ise doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıllık süre içerisinde prim ödenmemiş süre bulunması.

İlk çocuğunuzun doğum tarihi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten önce olduğundan, ilk çocuğunuz için doğum borçlanması yapamazsınız. İkinci çocuğunuzun doğum tarihi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten sonra olmakla birlikte, borçlanma için doğum tarihinden itibaren iki yıl içinde kalan sürede prim ödenmemiş günlerin olması gerekiyor. 12.03.2008'den itibaren Bağ-Kur primi ödemeye başladığınızı ve halen devam ettiğinizi belirtmişsiniz. Bu durumda 23.05.2012 ila 23.05.2014 tarihleri arasında borçlanabileceğiniz gününüz olmaz.

4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekliliğiniz için 9000 prim günüyle 58 ya da 5400 prim günüyle 60 yaşınızı doldurmanız; 4/a (SSK) statüsünden emekliliğiniz için ise Bağ-Kur'dan sonra en az 1260 gün 4/a kapsamında prim ödemiş olmak koşuluyla, 7000 prim günüyle 58 yaş veya 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim günü ve 58 yaş şartlarını sağlamanız gerekiyor. Buna göre, 4/a statüsünden daha az prim günüyle iki yıl daha erken emekli olmanız mümkün. 4/a kapsamında prim ödemeye başlayıp (hemen başlayabilirsiniz) 1260 gün prim ödediğinizde, 4500 prim günü şartını sağlamış olursunuz. 58 yaşınızı dolduracağınız 9 Şubat 2034 tarihinde de emekli olmaya hak kazanırsınız.

İki ülkede sigortalı çalışmak mümkün mü?

Halen bir Alman firmasının yöneticisi olarak Türkiye'de çalışmaktayım. Firmam bana Türkiye'de ki yönetsel sorumluluklarımı bırakmadan Almanya'da çalışabilme olanağı sundu. Bana verilen kontrat 1 yıl süreli ve yarı zamanlı çalışma prensibine göre tasarlandı. Kontratın diğer yarı zamanlı kısmı da Türkiye'de çalışılmak üzere tasarlandı. Yani ayda 2 hafta Türkiye'de, 2 hafta Almanya'da olacağım. Gerekli olan tüm çalışma ve oturum müsaadelerini firmam hallediyor. Bu şekilde iki ülkede aynı anda ve sigortalı olarak çalışmak mümkün müdür? Mehmet Kahveci

Verdiğiniz bilgilere göre, kısmi süreli iş sözleşmesiyle hem Türkiye'de hem de Almanya'da sigortalı çalışmanız mümkün. Ancak SGK bu, yarın ne yapacağı belli olmaz. Hizmet çakışması nedeniyle durumunuzu incelemeye alabilir. Bu nedenle kısmi süreli iş sözleşmenizi her ihtimale karşı elinizde bulundurun. Ayrıca gerektiğinde yurda giriş ve çıkışlarınızı belgelemek üzere, pasaportunuzun ilgili sayfalarının fotokopilerini de muhafaza etmenizde yarar var.