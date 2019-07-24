Eksik prim günleri borçlanılabilir mi?

1969 doğumlu eşimin 7 Temmuz 2006 tarihinde Bağ-Kur girişi, bugüne kadar toplam 3300 prim günü var. SSK'dan mı yoksa Bağ-Kur'dan mı daha önce emekli olabilir? Yaş ve prim gün sayısı nedir, eksik günlerini borçlanabilir mi? Adnan S.

Eşiniz, en az 4500 prim günüyle, 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracağı 7 Temmuz 2031 tarihinde 4/a (SSK); en az 5400 prim günüyle, 60 yaşını dolduracağı 2029 yılında 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olabilir. Son 2520 günlük fiili prim ödemesi daha çok hangi sigortalılık kapsamında olursa, o sigortalılık statüsünden yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olur.

Buna göre, eşinizin Bağ-Kur statüsünden daha erken emekli olması mümkün. Ancak SSK statüsüne göre 900 gün daha fazla prim ödemesi gerekir. 7 Temmuz 2006 tarihinden sonra doğan çocuk varsa doğum borçlanması yapması mümkün olabilir. Bunun dışında eksik günleri için borçlanma yapamaz.

Dul/yetim aylığında hak sahipliği

Dul ve yetim aylığı konusunda üç sorum var;

1- Emekli albay olan kayınpederim vefat etti. Kayınvalidemin herhangi bir emekliliği yok. Maaş bağlanma oranı nedir?

2- Emekli Sandığı emeklisi kadın, vefat eden yine Emekli Sandığı emeklisi olan babasından maaş alabilir mi?

3- Benim gibi sigorta emeklisi eşim, vefatım halinde benden maaş alabilir mi? Alabilirse oranı ne olur? Cengiz Oktay

1- Kayınvalidenizden başka aylık alacak kimse yoksa bağlanacak aylığın oranı yüzde 75 olur.

2- Emekli Sandığı emeklisi olan kız çocuğuna Emekli Sandığı emeklisi olan babasından aylık bağlanmaz.

3- Eşler hangi kurumdan emekli olursa olsunlar, sağ kalan eş ister kadın ister erkek olsun, hak sahibi sayılır ve vefat eden eşinden aylık bağlanır. Vefat eden SSK'lı eşinden aylık bağlanacak olan sağ kalan eşin de emekli olması halinde bağlanacak aylığın oranı yüzde 50 olur.

Askerliğimi borçlanırsam erken emekli olabilir miyim?

15 Nisan 1969 doğumluyum. Askerliğimi 31.03.1994-31.12.1994 tarihleri arasında (9 ay) kısa dönem er olarak yaptım. 01.09.1995-02.01.2019 yılları arasında kesintisiz özel bir bankada çalıştım. 2019 Ocak ayında ikale sözleşmesi imzalayarak işten ayrıldım. Ne zaman emekli olabilirim, askerliğimi borçlanırsam erken emekli olabilir miyim? Savaş Bayrak

1 Eylül 1995 sigorta başlangıcıyla emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 prim günü ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Askerlik borçlanması yapabileceğiniz süre, emeklilik yaşınızı geri çekmeye yetmiyor. Bu nedenle de askerlik borçlanmasıyla daha erken emekli olmanız mümkün değil. 55 yaşınızı dolduracağınız 15 Nisan 2024 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.