5 Mayıs 1974 doğumluyum. 3 Temmuz 1998 tarihinde Emekli Sandığı'na bağlı olarak (memur) iş başlangıcım var. Aralıksız olarak (sadece askerlikte 1 aylık sınıf okulunda kesinti var) 2017 Nisan ayına kadar çalışmışlığım var (yaklaşık 6700 gün). Acaba EYT kapsamında mıyım? Bu hali ile ne zaman emekli olabilirim? Daha çalışmam lazım mı? Turan Karaca

Hizmet başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT'lisiniz. Ancak bugüne kadar EYT ile ilgili bir yasa taslağı ortaya çıkmadığından EYT'liler için öngörülen emeklilik şartları konusunda da bir veri yok. EYT'lilerin talebi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartlarının uygulanması. Ola ki EYT yasası çıkar ve 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları uygulanırsa, Emekli Sandığı statüsünden emeklilik için yaş şartı aranmaksızın erkeklerin 25, kadınların ise 20 tam yıl hizmet süreleri olması gerekecek.

EYT'li olmakla birlikte hizmet süreniz 25 yıldan az olduğundan, 25 tam yıl hizmet süresini tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanmanız mümkün olabilecek. Ancak EYT konusunda fazla umutlu olmamanızı önerim. Zira Cumhurbaşkanının son açıklamaları, yakın gelecekte EYT'lilerle ilgili bir düzenleme yapılmayacağını gösteriyor.

Mevcut durumda ise hizmet süreniz 15 yıldan fazla olduğundan 61 yaşınız dolduğunda ya da 25 tam yıl (9000 gün) hizmet süresini tamamlayıp, 57 yaşınız dolduğunda emekli olabilirsiniz.

Kıdem tazminatı alabilir miyim?

Uzman doktorum. 1 Şubat 1995 tarihinde devlet memuru olarak işe başladım. 15 yıl 11 ay devlet hizmetinden sonra istifa edip 2.5 ay sonra özel sektörde çalışmaya başladım. Aynı işyerinde 8 yıl 8 aydır çalışıyorum. Tekrar kamuya geçmek için işyerimden istifa edersem kıdem tazminatı alabilir miyim? Armağan Saraç

Tekrar kamuya geçmek için işten ayrılmanız, kıdem tazminatına hak kazanmanızı sağlamaz. Ancak sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olup, 4/a (SSK) statüsünden emekliliğiniz için gereken 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını sağlamış olduğunuzdan, emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış durumdasınız.

1475 sayılı İş Kanunu'nun kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesine göre, emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağlayanlar kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyorlar. Kamuya geçmeden önce SGK'dan alacağınız kıdem tazminatı alabilir yazısını işverene ibraz etmek suretiyle ilgili yasa hükmüne göre işten ayrılırsanız kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

Emekli aylığı için yurtdışında çalışmamam mı gerekiyor?

Yurtdışında yaşamaktayım. Şu an 50 yaşındayım. Burada serbest meslek sahibi olarak vergi mükellefiyim. Yani Türkiye'de ki gibi Bağ-Kur'lu sayılırım. Sağlık ve emeklilik primlerimi kendim yatırıyorum. Türkiye'de 4200 gün Bağ-Kur prim ödemem var. Türkiye'den emekli olursam burada çalışmamam mı gerekiyor? A. K.

Türkiye'de 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekliliğe hak kazanabilmeniz için yaş şartı hariç en az 5400 prim gününüz olması gerekiyor. Prim gününüzü yurtdışı borçlanmasıyla tamamlayıp emekli olmaya hak kazandığınızda, yurtdışındaki çalışmanız devam ettiği sürece emekli aylığınız bağlanmaz.