Partili Cumhurbaşkanı, seçim gecesi tek başına yaptığı “balkon” konuşmasından bu yana ağzını açmadı…

Tek istisna, kandil gecesi Çamlıca Camii'nde halkla yaptığı sohbette söyledikleriydi. İstanbul sonucunu merak eden bir taraftarına şöyle demişti:

-Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa (Meclis) çoğunluğu bizde… Bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek!..

Öncelikle belirtmeliyim; “topal ördek” bir hakaret değil, bir deyim… ABD'de üretilen bir deyim; orjinal ismi “Lame Duck!” Başkan ile Kongre'nin çoğunluğunun aynı partiden olmaması durumunda eli, kolu epey büyük ölçüde bağlanacak, rahat çalışamayacak başkan için “topal ördek” deyimi kullanılıyor!..

Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi bizde de bu deyim siyaseten kullanılıyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın geçen gece bu deyimi kullanması da biçimsel olarak doğruydu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP ve MHP'nin üyelikleri CHP-İYİ Parti İttifakı'na fark atıyordu…

Partili Cumhurbaşkanı da seçim öncesi defalarca yaptığı gibi, özellikle Ankara ve İstanbul'da başkanların rahat çalışamayacağını, maaşlarını bile ödeyemeyeceklerini, hizmet vermede başarısız olacaklarını işaret ederek “Bunlar topal ördek” demişti!..

Tabii, burada iktidarın muhalif belediyelerin bütçelerini sıkacağı, borçlar konusunda sıkıştıracağı ya da bu yönde alacaklı olanlara talimat vereceği, böylelikle büyük kentlerde belediyeleri çıkmaza sürükleyeceği iddialarını da hatırlatırım!..

-Gerçekten böyle olabilir mi acaba bir bakalım!..

İstanbul bu şantaja boyun eğmez!..

İstanbul örneğine bir göz atalım…

Tam çeyrek asırdır İstanbul'u yöneten AKP'nin bırakıp gittiği borç miktarı 22 Milyar TL (eski parayla 22 katrilyon!) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleriyle birlikte yıllık bütçesi ise 45 milyar TL!.. Peki bu paralar nereye gitti de üstüne de bu kadar ağır bir borç bırakıldı?.. Bunlar yakında ortaya çıkacak; ancak İBB ile ilgili yeni belediye başkanının yapacakları ile ilgili iddiaları sıralayalım:

-Mesela senede yaklaşık 2 milyar Lira kaynak aktarılan cemaat ve tarikatlar, şeriat kursları Türgev, Tügva, Okçuluk gibi vakıfların bu akarları duracak…

-Yıllık 8 Milyar TL gibi devasa zararlar açıklayan İBB iştirakleri İspark AŞ, Beltur AŞ, Bimtaş AŞ, İston AŞ, İsyon AŞ, Uygulamalı Gaz AŞ, Otobüs AŞ, Medya AŞ gibi kuruluşlar şeffaf ve adam gibi yönetilecek, bazıları ise kapatılacak…

-Örneğin belediye şirketlerini “ATM” gibi kullanıp hiçbir iş yapmayan kadrolar büyük ölçüde tıraşlanacak…

-Mesela İBB tarafından kiralanan Mercedes, Audi, Volvo, BMW, Volkswagen markalı 8 bine yakın aracın “araç kiralama maliyeti” yok olacak…

-Örneğin Başakşehir Futbol Kulübü'ne forma reklamı veren Halk Ekmek, İGDAŞ'ın bu faaliyetleri sonlandırılacak…

-Tamamı yandaşa giden ihaleler frenlenecek…

-Belediyelere ait arsaların alım satımından doğan komisyonlar sıfırlanacak…

-İmarsız yere imar, yeşil alana ticari proje, SİT alanına kafe, tarihi esere villa yapılmasını onaylayan İBB kararları son bulacak…

Bu iddialara konu olan kaynaklar kurtarıldığında, yani “Ali Baba'nın Çiftliği” dönemi sonlandırıldığında “topal ördek” yakıştırması yapılan Ekrem İmamoğlu hem İstanbul'u “gül gibi” yönetip çağ atlatır hem de üzerine bırakılmış borçları aslanlar gibi öder!..

-Çeyrek asırdır “topal olmayan ördeklerin” biriktirdiği “çapul dönemi de” böylece tarihe karışır!..

Eskişehir, İzmir örnekleri zaten yeter!..

Mesela Eskişehir tam olarak Partili Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi “topal ördek” örneğiydi!..

1999'da, yani 4 dönem önce Büyükşehir Başkanlığı'nı kazanan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in bu görevde bulunduğu 20 yıl boyunca Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis'inde CHP hiç bir zaman çoğunluğu sağlayamadı!.. Göreve geldiğinde bir orta Anadolu kasabası görünümümde olan Eskişehir'i görmeyenlere tavsiye ederim; çağdaş, mutlu, cıvıl cıvıl, her hafta yüzlerce turist otobüsünün gezmeye geldiği bir Avrupa kentiyle karşılaşacaklar!..

Dostluğundan onur duyduğum Yılmaz Hoca beşinci dönem için yine koltuğuna oturdu… Eskişehir'de daha yapılacak çok iş olduğunu söylüyor, projeleri de hazır!.. Merkezi iktidardan sürekli çelme yiyen, bütçesi tırpanlanmaya çalışılan Eskişehir'in efsane başkanı mı “topal ördek” şimdi?..

-Hadi oradan!..

İzmir örneğine bakalım; İktidarın hiçbir baskısına boyun eğmedi, “gavur” iftirasını bile büyük bir yüce gönüllülükle alıp “marka” yaptı kendisine, iyi mi!.. İzmir'in efsane Başkanı Ahmet Priştina'nın ardından o koltuğa oturan Aziz Kocaoğlu ise her türlü engele karşın neredeyse hiç borç almadan büyük yatırımlar yaptı… Mesela metro ve raylı sistemleri, İstanbul ve Ankara'nın yarısından daha az masrafla yapmayı başardı!..

Şimdi Seferihisar'ı “Sakin Şehir” markasıyla dünyaya tanıtan Tunç Soyer'de sıra… Onun da projeleri hazır, borçsuz devraldığı İzmir için çalışmaya başladı bile…

Bunlar iktidarın adeta alay ederek “topal ördek” dediği muhalif belediyelere yalnızca bir kaç örnek… Daha Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle'si var mesela… Gidin, bakın karşılaştırın Ankara'nın diğer belediyeleriyle, “topal ördek” kimlere denir göreceksiniz!..

Bir çok örnek verebilirim; tabii tam tersine, büyük bütçelerle, borçlarla rezil rüsva edilen kentlerden de örnek çok!.. Demek ki neymiş?

–Önce etrafına, daha da önemlisi aynaya bakacakmışsın!..