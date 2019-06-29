İmamoğlu 2’nci kez mazbatasını aldı

Sevgili okuyucularım,

tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 23 Haziran seçimini ikinci kez hem de 806 bin oy farkı ile Ekrem İmamoğlu kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çok eski günlerden tanırım. Hümanist kişiliğe sahip İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu kutluyor ve güzel projelerle İstanbul'a ivmeler kazandırmasını diliyorum. Perşembe akşamı Müge Anlı'nın sunumu ile ‘Güven Bana' başladı. Ekranların reyting rekortmeni ve güvenilir ismi Müge Anlı perşembe akşamları yarışma formatı olan ‘Güven Bana'yı sunuyor. İlk bölümünde izlenirliği bir hayli yüksek olan programda yarışmacıların birbiriyle tartışmaları seyircinin ekrandan uzaklaşmamasına sebebiyet verdi. Müge Anlı ise her zamanki dürüst tavrı ile izleyiciden olumlu notlar aldı. Programımın çekimleri için Dalyan'daydım bu hafta hakikaten muhteşem bir sayfiye yeri İngiliz turistlerin yoğun olduğu Dalyan Antik Tiyatrosu Radar Tepesi Sazlıkları, İsuzu Plajı Kaunos Krallığı'nın kalıtımları turizm için çok önemli tarihi bir yerleşik. Dalyan'da turizm işletmeci Ali Mürşit Yağmur “Dalyan turizmine çok önem veriyoruz. Dalaman Havalimanı'na sadece 20 dakika uzaklıktayız. Yerli ve yabancı turizmi buraya bekliyoruz” dedi. Sevgi ile kalın…