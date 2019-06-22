İstanbullu seçmen yarına hazır

Sevgili okuyucularım,

Programımın çekimleri için gittiğim sayfiye yerleri geçen yılki haziran ayına göre tenha. Tabii ki bunun sebebi 31 Mart İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da tekrarlanması. İstanbul tarihinin seçim konusunda sanrım en büyük katılımının gerçekleşeceği yarınki seçime hazır gözüküyor. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı için CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP adayı Binali Yıldırım başkanlık yarışı için hazırlar. Demokrasinin kazanacağı, birlik ve beraberlik, huzur içinde bir seçimin gerçekleşmesini temenni ederek rotamızı TV dünyasına çeviriyoruz. Cuma akşamları Kanal D ekranında yayınlanan ‘Arka Sokaklar' uzun yıllardır reyting listesinin hep en üst sırasında yer alıyor. Total kategorisinin reytingli dizisi Türk tiyatrosunun önemli ismi duayen oyuncu Zafer Ergin'e teslim. Programımın çekimleri için Antalya'daydım. Ülke ekonomisinin dinamiği olan turizmin en yetkili isimlerden biri olan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı sayın Ülkay Atmaca'ya sordum. Turizmin kültür, medeniyet olduğunu ifade eden başkan sözlerine şöyle devam etti; “Turizmin gelişmesi demek bizlerin daha bilinçli daha uygar bireyler olmamızda önemli bir rol oynayacaktır. Çok iyi başlayan 2019 yılı turizm hareketinin Antalya ve ülkenizin her köşesine barış, huzur dolu bol kazançlı bir yaz sezonu olmasını dilerim”. POYD başkanı Ülkay Atmaca 1969'da Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1987 yılında Nevşehir'de otelcilik mesleğine başladı. Uzun yıllardır tanıdığım başkanın kariyerinde büyük ivmeleri oldu. Çok çalışkan disiplinli ve hümanist kişiliği sayesinde ülkemizde ve Antalya'nın otelcilik gruplarında genel müdürlük ve önemli yöneticilikler yaptı. Halen Belek'te 315 oda kapasitesine sahip saygın bir otelin genel müdürlük görevini yürütmektedir. Ülkay başkana bu yıl turizmin sayılarını sorduğumuzda “2018'de Antalya'ya 16 milyon yabancı turist geldiğini bu yıl yüzde 30 fazla bir beklentinin'' olduğunu ifade etti. Yıllardır ülkemizin turizmi için yaptığı çalışmalarla takdir toplayan, Ülkay Atmaca başkanlığını yaptığı POYD olarak çok güzel yeni projelere de imza atacaklarını belirtti.

Sevgi ile kalın…