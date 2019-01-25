Eminim, o muhteşem gülümsemesiyle kapıda karşılayacak Ayşen Gruda'yı Kemal Sunal… O her zamanki sıcacık coşkularıyla vaaayyyy diye kollarını açarak koşup gelecek Levent Kırca'yla Zeki Alasya.

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Gözleri dolacak Ayşen'in.

Hatıralar “film” şeridi gibi geçecek.

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Vehbi Koç'la Sakıp Sabancı gelecek, yanlarında Mustafa Koç, ellerinde bir buket çiçek, o her zamanki zerafetleriyle…

Abdi İpekçi gelecek, Çetin Emeç gelecek, kimbilir kaç defa manşet yaptılar Ayşen'in tiyatrolarını, dizilerini…

Siyasetin namuslu insanları gelecek karşılamaya, Şükrü Saracoğlu, Erdal İnönü, İsmail Cem, Behice Boran… Tam n'olacak bu memleketin hali diyecekleri sırada, amannn bırakın şimdi siyaseti miyaseti diye güle oynaya gelecek çılgın kızlar Aysel Gürel'le Duygu Asena, kollarında zımba gibi iki yakışıklı, Uzay Heparı'yla Kerim Tekin.

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Ardından yıldız yağmuru başlayacak, sağanak…

Ayhan Işık, kankası Sadri Alışık, siyah beyaz ama aslında rengarenk günlerimizin küçük hanımefendisi Belgin Doruk, güzeller güzeli Cahide Sonku, ne fırtınalı, ne kadındı be kardeşim, bıçkın delikanlılar Fikret Hakan'la Orhan Günşıray, Ekrem Bora, Tanju Korel, Bilal İnci, Hüseyin Peyda, cilalı ibo Feridun Karakaya, Osman Seden, Ömer Kavur, Yücel Çakmaklı, kırmızı halı geçidi gibi, Muhsin Ertuğrul, Muammer Karaca, Selim Naşit, Sadettin Erbil, Nejat Uygur, Savaş Dinçel, Metin Serezli, Ahmet Kutsi Tecer, Kerem Yılmazer, Lale Oraloğlu, hepsi tek tek kucaklayacak.

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Daha yerine bile tam yerleşmeden geleni gideni eksik olmayacak Ayşen'in… Ruhi Su çalacak, türkü ana Zehra Bilir söyleyecek, Cumhuriyet'in divası Müzeyyen Senar söyleyecek, Safiye Ayla söyleyecek, Adnan Saygun'la yan yana dinleyecekler, Neriman Altındağ Tüfekçi, Perihan Altındağ Tüfekçi söyleyecek, Kurtalan Ekspres'in unutulmaz gitaristi Bahadır Akkuzu solo yapacak, Orhan Boran sunacak, Atilla Özdemiroğlu orkestrasyonu üstlenecek, Erol Büyükburç söyleyecek, Müslüm Gürses söyleyecek, gazinocular kralı Fahrettin Aslan hepsini gururla ayakta alkışlayacak.

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Hayata gülümseyerek bakmamızı sağlayan, kindar nesil yerine insan nesil yetiştiren, tek suçunuz hür insanlar gibi konuşmak, kitaplar suç ortağınız diyen Rıfat Ilgaz, Madımak'ta katledilen Asım Bezirci…

Büyük ressamımız Nuri İyem, edebiyat çınarlarımız Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Behçet Necatigil, Fakir Baykurt, Mehmet Emin Yurdakul, Tomris Uyar, Necati Cumalı hiç yalnız bırakmayacak, Allahım kimbilir ne tadına doyulmaz sohbetler olacak.

Avanak Avni'nin babası Oğuz Aral, kardeşi Tekin Aral, matrak, kahkaha gırla gidecek.

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Eşfak Aytaç, Gündüz Tekin Onay, efsane koç Aydan Siyavuş, kaptanların kaptanı baba Hakkı Yeten, Yusuf Tunaoğlu, Şeref Görkey, Kenan Onuk, atletizmi sevdiren adam Cüneyt Koryürek, her sabah hepbirlikte yaptıkları spor yürüyüşüne davet edecekler.

Vınn diye gelip, drift atarak kapıyı açacak Renç Koçibey, otomobiliyle gezdirecek.

Namlı kabadayıların duayenlerinden Dündar Kılıç bile gelecek hoşgeldine, bir elinde tespih, bir elinde çikolata.

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İşte tam o anda, saygıyla ayağa kalkacak herkes.

Türkan Saylan gelecek.

Sarılacaklar.

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Türkiye'nin en popüler adresinde toprağa verilecek bugün Ayşen Gruda…

Zincirlikuyu'da.

Hepsi orada.

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Son durak diyorlar o tarafa.

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Halbuki, her ortak paydamızı kaybettiğimizde, sadece yukarıda saydığım bizi biz yapan değerlerini değil, bir parça daha insanlığını kaybediyor bu ülke…

Azrail gibi elinde tırpanla dolaşan, kendilerinden olmayanlara ceset gibi bakan, ahlaksız, vicdansız, kanunsuz, kaba, zalim, zifiri karanlık bir kötülük, adeta fanus gibi üstüne çöküyor memleketin.

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Aydınlığı çoğaltmazsak…

Asıl son durak bu tarafta.