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AB ülkesinden flaş Corona virüsü çıkışı: Sınırları kapatırız!

Corona virüsüyle ilgili açıklama yapan Hırvatistan Sağlık Bakanı Beros, salgının yayılması durumunda Hırvatistan sınırının kapatılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr
19:59 -
Haberler Dünya
AB ülkesinden flaş Corona virüsü çıkışı: Sınırları kapatırız!

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, Avrupa Birliği Sağlık Bakanları Toplantısı’nın ardından Covid-19 salgınına (Corona virüsü) ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN’de yer alan habere göre, durumun saatlik olarak izlenilmesi gerektiğini belirten Beros, “Corona virüsüne karşı önlemler alacağız. Eğer sınırların kapatılması gerekiyorsa, kanunlara uygunluğu bakımından tartışıp uygulayacağız” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü ise, şu anda bu tür sınırlamaların gerekli olmadığını belirtmişti.

Avrupa Sağlık ve Gıda Direktörü Stella Kyriakidou ise, Dünya Sağlık Örgütü’nün şu anda virüsten etkilenen ülkelere seyahat ve ticaret kısıtlamalarına gerek olmadığı açıklamasını hatırlatarak “Bu tür kararlar Avrupa Birliği üye devletlerinin takdiridir. Üye devletlerin DSÖ’nün açıklamasına bağlı kalacağına inanıyorum” ifadesini kullanmıştı.

COVID-19

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corona virüsüne ilişkin düzenlediği açıklamada “Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19” ifadesini kullanmıştı. Direktör açıklamasının devamında, “Coğrafi bir yere, bir hayvana, bir bireye veya bir grup insana atıfta bulunmayan, aynı zamanda telaffuzu mümkün ve hastalıkla bağlantılı bir isim bulmalıydık” demişti.

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Avrupa Avrupa Birliği Çin CNN Dünya Hırvatistan Japonya Ölüm Sağlık Sağlık Bakanı
Son güncelleme: 20:13 13.02.2020
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