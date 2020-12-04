ABD istihbarat direktörü: En büyük tehdit Çin

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen Başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump, Joe Biden’a görevi devretmeye hazırlanırken, Trump yönetimi giderayak Çin’e karşı sert tavır almayı sürdürüyor.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe basına verdiği haftalık brifinginde Pekin yönetiminin ABD ile çatışmaya hazırlandığını ve dünyaya “ekonomik, askeri ve teknolojik olarak” hakim olma niyetinde olduğunu söyledi.

Ratcliffe, Çin’in İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ‘demokrasi ve özgürlüğe en büyük tehdit’ olduğunu savundu.

‘SOY, KOPYALA, DEĞİŞTİR’

Ulusal İstihbarat Direktörü, Rusya’nın yerini aldığını belirttiği Çin’i, ‘soy, kopyala ve değiştir’ olarak tanımladı. Ratcliffe, ABD’nin her yıl 500 milyar dolarlık fikri mülkiyetinin çalındığını öne sürdü.

Ratcliffe, ABD istihbaratının Çin’in ‘biyolojik olarak geliştirilmiş yeteneklere sahip’ askerler için insanlar üzerinde testler yaptığını saptadığını belirtti.