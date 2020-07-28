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ABD, sınırımızın dibinde deniz ve hava üssü kurdu

18 adamızı işgal eden Yunanistan, şimdi de askersiz olması gereken Dedeağaç’ta ABD’ye üs verdi. ABD, buradan Bulgaristan ve Romanya’daki üsleri arasında bağlantı sağlayıp boğazları baypas etmiş olacak.

Saygı ÖZTÜRK
06:00 -
Haberler Dünya
ABD, sınırımızın dibinde deniz ve hava üssü kurdu

Türkiye, Ayasofya ve Kanal İstanbul tartışmaları ile oyalanırken, ABD ve Yunanistan, boğazları devre dışı bırakacak bir projeye imza attı. Lozan Barış Anlaşması'na göre, asker bulunmaması gereken, Türkiye sınırı yakınlarındaki Dedeağaç bölgesinde Amerikan deniz ve hava üssü açıldı. Çarşamba günü, Dedeağaç'a 101. ABD Hava İndirme Tümeni'ne ait Skorsky helikopterler ile askeri araçlar ve mühimmat indirildi. Üs perşembe günü resmi törenle açıldı.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

Törene, Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD'nin Atina Büyükelçisi Goeffrey Pyatt ve Dedeağaç'ta konuşlu Yunan 12. Mekanize Piyade Tümeni'nin Komutanı katıldı. Üsse getirilen helikopterler cumadan itibaren Romanya'daki eğitim alanına uçtu. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, gelişmeyi “Yunanistan ve ABD,  Lozan Antlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ediyor” diye değerlendirdi.

Son güncelleme: 03:23 28.07.2020
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