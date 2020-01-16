Merkel’den ambargo uyarısı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya’nın darbeci general Halife Hafter’in Libya’da ateşkese istekli olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Merkel, 19 Ocak’ta gerçekleştirilecek Berlin Konferası’nda silah ambargosuna bağlı kalınmasının altını çizdi.

“İYİ BİR MESAJ”

Hırvatistan Başbakanıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Merkel, Hafter’i işaret ederek, “Ateşkese istekli olması iyi bir mesaj” dedi.

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AMBARGO UYARISI

Merkel, “Libya Konferansı’nda her şeyden önce silah ambargosunun tekrar yapıldığını görmeliyiz, ki bu temelde BM tarafından kabul edildi, ancak maalesef uygulanmadı” ifadelerini kullandı. İHA