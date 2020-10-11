Almanya’dan Türklere vize zorluğu: Yeni koşullar getirildi

Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerle İsviçre'nin, Türkiye'ye uyguladığı normal vizenin dışındaki “Corona vizesi” devam ediyor…

Almanya, son değişiklikleri duyurdu ve Türklerin turistik vize randevularına yine cevap verilmeyeceğini açıkladı. Almanya'dan vize almak zaten zorken, corona virüsü sebebiyle başlatılan imkansızlık devam ediyor.

KARŞILIKLILIK İLKESİNE AYKIRI

Bir Alman, bir Fransız, Hollandalı ya da Belçikalı, Türkiye'ye rahatlıkla gelip giderken, Türkler hiç bir AB üyesi ülkeye gidemiyor. Bu durum, uluslar arası alandaki “karşılıklılık ilkesi”ne aykırı.

Ülkesindeki Türklerin, Türkiye‘deki banka hesaplarını alabilmek için “karşılıklılık ilkesi”ni öne süren Avrupa, konu vize olunca, randevu yasağını bile kaldırmayarak adeta ikinci vize koymuş oldu.

YENİ ÖNKOŞUL EKLENDİ

Vize almak için belirli kriterlerin arandığı Almanya’da vize randevu verilmesine, “Çok kısıtlı koşullara bağlı tıbbi tedaviler”i ekledi. Bu ülkeden vize alabilmek için, adeta “ön bir vize almak” gerekiyor.

Alman tarafına göre vize randevusu için şunların “yazılı veya çeşitli şekillerde” kanıtlanması şart. İşte Alman vizesi randevusu alabilmenin önşartları;

– Aile ziyaretleri:Ölüm/cenaze,düğün, kendi çocuğunuzun yakın zamanda Almanya'da doğumu

– İşveren tarafından Almanya'ya gönderilmiş olan makinelerin/tesislerin montajı/bakımı/onarımı ve işletme açısından önemli bir nedenle gerçekleşmesi gereken kaçınılmaz iş seyahatleri

– Fuar katılımcıları ve fuar ziyaretçileri (fuar standı kurulumu için gerekli personel buna dahil değildir)

– Alman vatandaşlarının veya AB ülkesi vatandaşlarının veya Almanya`da ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının eşlerinin gerçekleştirecekleri geçici aile ziyareti

– Alman vatandaşlarının veya AB ülkesi vatandaşlarının (sadece beraber seyahat etme koşuluyla veya mekânsal ayrılık sonrasında Almanya`da tekrar bir araya gelme söz konusu ise) veya Almanya`da ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının (sadece Almanya`da tekrar bir araya gelme söz konusu ise)uzun süreli hayat arkadaşları

– Çok kısıtlı koşullara bağlı olarak tıbbi tedaviler.

TÜRKLER'E İKİNCİ TEST

Almanya Büyükelçiliği ve konsoloslukları ayrıca, Türkiye gibi risk bölgesinden gelenlerin ellerindeki negatif test sonuçlarının tanınmayabileceğini, ikinci bir test yaptırmaları gerekebileceğine vurguluyor.

Özellikle 1 Ekim'den sonra ülkeye girişte getirilen test zorunluluğu, Almanya'da yaşayıp da Türkiye'ye giden ve dönenleri hayli zorluyor. Bu kişiler, negatif test sonuçlarını, sağlık birimlerinden onaylamadan karantinadan çıkamıyor.

Bunun dışında, aile birleşimi, istisna akdi ile çalışmaya gidenler ve mavi kart sahiplerine verilen D vizesi randevuları ise devam ediyor.

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