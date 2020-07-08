Azerbaycan’da vaka sayısı 22 bine dayandı!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 542 vaka tespit edildiği, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 465 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 21 bin 916'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 274'e ulaştı.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 13 bin 100 olarak açıklandı. Azerbaycan’da şu ana kadar 537 bin 230 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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