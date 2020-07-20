Başkanlığa oynayan Kanye West ilk mitinginde gözyaşlarına boğuldu: Neredeyse kızımı öldürüyordum

ABD’de Kasım ayında düzenlenecek seçimlerde Başkanlık yarışına katılan ve milyarder iş adamı Elon Musk gibi isimlerin desteğini arkasına alan ünlü rapçi Kanye West, kampanyasına başladı.

South Carolina’da ilk mitingini düzenleyen 43 yaşındaki West, ırkçılık tartışmalarından kürtaja kadar pek çok konuya değindi.

Kurşun geçirmez yelekle sahneye çıkan ve “Başkanlık seçimini kazanıp kazanmamak umrumda bile değil” diye sözlerine başlayan West, “Gucci mağazalarının önünde evsiz insanlar var. Böyle şeylere değer veriyorum ve ben Tanrının hizmetindeyim” dedi.

TANRI MESAJ GÖNDERDİ İDDİASI



Eşi Kim Kardashian’la birlikte ilk çocukları North için kürtajı düşündüklerini itiraf eden West, “Beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Çığlık atıp ağlıyordu. Paris’teydim, bilgisayarımın ekranı karardı ve geri geldi. Tanrı bana ‘Eğer benim görüşümü mahvedersen, ben de seninkini mahvederim’ dedi. Kim’i aradım ve bu çocuğu dünyaya getireceğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.

Bu noktada gözyaşlarına boğulan West, “Bu konuşmadan sonra eğer karım benden boşanacak olsa da, o bu dünyaya ben istemezken North’u getirdi. Elinde haplar vardı ve ben neredeyse kızımı öldürüyordum. Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Çünkü babam çok meşguldü ” diye konuştu.

ÇOCUĞU OLANA 1 MİLYON DOLAR



Anneler için bir teklif de sunan West, “Kürtaj yasal olmalı ancak bebek sahibi olan herkes 1 milyon dolar gibi bir para almalı” dedi.

1913’te hayatını kaybeden kölelik karşıtı aktivist Harriet Tubman’la ilgili de konuşan West’in sözleri kalabalıktan tepki çekti. West, Tubman için, “Hiçbir zaman gerçekten köleleri özgür bırakmadı. Yalnızca başka beyaz insanlar için çalışmalarını sağladı” ifadelerini kullandı.