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Bin Ladin’in sağ koluna corona piyangosu: Kiloları yüzünden serbest kaldı

Eski El-Kaide lideri Usame Bin Ladin'in sağ kolu Adel Abdul Bary'ye corona virüsü piyangosu vurdu. Bary, aşırı kiloları nedeniyle ölüm riski taşıdığı gerekçesiyle cezaevinden serbest bırakıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:06, 11/12/2020
Haberler Dünya
Bin Ladin’in sağ koluna corona piyangosu: Kiloları yüzünden serbest kaldı

Terör örgütü El-Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin’in sağ kolu olarak gösterilen Mısır vatandaşı Adel Abdul Bary, İngiliz medyasının gündeminde.

ABD’de tutuklu bulunan 60 yaşındaki Bary, corona virüsü salgınından en çok ‘fayda’ gören isimlerden biri oldu. Obeziteyle mücadele eden Bary, kilosu corona virüsü nedeniyle risk taşıdığı için erken tahliye edildi.

224 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Adeta piyango vuran Bary, serbest kaldıktan sonra ABD’den ayrılarak, cezaevine girmeden önce eşiyle birlikte yaşadığı İngiltere’nin başkenti Londra’daki evine döndü.

Bary, 1998’de Kenya ve Tanzanya’daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen ve 224 kişinin ölümüne yol açan saldırılar nedeniyle 1999’da İngiltere’de tutuklanmış ve 2012’de ABD’ye iade edilmişti.

PLANLAYICISI ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu saldırıların planlayıcısı olan El-Kaide’nin iki numarası Abdullah Ahmed Abdullah’ın da İran’ın başkenti Tahran’da öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Saldırıların yıl dönümü olan 7 Ağustos’ta gerçekleşen olayda, İsrail istihbaratından olduğu belirtilen motosikletli iki kişi Abdullah ve kızı Miriam’ın bulunduğu araca ateş açmış, ikili hayatını kaybetmişti.

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