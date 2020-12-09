Böyle ortaya çıkardılar: Siperlik tek başına coronadan korumuyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, enfekte bir kişinin maske takmadan hapşırması durumunda siperliğin corona virüsüne karşı koruma sağlamadığını ortaya çıkardı.

İngiliz araştırmacılar, 1 metre uzaklıkta bulunan birinin hapşırmasıyla damlacıkların yüz siperi takan kişiyi nasıl etkilediğini görselleştirmek için akıllı bilgisayar kullandı. Ortaya çıkan görselde hapşırık tarafından üretilen ‘girdap halkalarının’ bulaşıcı partikülleri bir saniyeden daha kısa bir sürede yüz siperine taşıdığını ve siperliğin kenarlarına yapıştığını ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, bu partiküllerin siperlik takan kişinin nefes almasıyla çakışması durumunda kişinin enfekte olabileceğini söylüyor.

ENFEKTE KİŞİ VİRÜSÜ YAYABİLİR

Önceki araştırmalar siperliklerin aerosolleri yakalamada işe yaramadığını ortaya çıkarırken son araştırma da siperlik takan enfekte bir kişinin virüsü hala yayabileceğini gösteriyor. Pek çok kişi daha az kısıtlayıcı ve iletişimde kolaylık sağladığı için cerrahi maske yerine siperlik tercih ediyor.

İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) Ağustos ayında kuaförlerin ve berberlerin virüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olmak için sadece siperlik değil maske takmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

MASKELİLER YAKALANMADI

DHA’nın aktardığı habere göre İsviçreli yetkililer, işverenler önlem almasına rağmen bir otelde meydana gelen birkaç corona vakasını araştırdı. Uzmanlar, yalnızca siperlik takanların enfekte olduğunu ortaya çıkardı. Ancak araştırmaya göre, tek başına veya yüz siperine ek olarak maske takan hiç kimsenin corona virüsüne yakalanmadığı belirtildi.