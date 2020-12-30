Çavuşoğlu: S-400 konusunda ABD ile anlaştık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün 2020 yılı dış politika değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Ermenistan, AB ve ABD ile ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu’nun açıklamaları uluslararası basının da dikkatini çekti.

Birçok yabancı ajans açıklamalara “son dakika” ibaresiyle yer verirken özellikle Çavuşoğlu’nun ABD ile ilgili açıklamaları gündem oldu.

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan S-400 gerilimi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “S-400 sorunu için ABD ile ortak çalışma grubu kurma konusunda anlaştık” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: AB İLE VİZE SERBESTİSİ GÜNDEMDE

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Gelecek yıl AB ile ilişkilerin daha pozitif ortamda geçmesi için

biz hazırız. Reforma ağırlık veriyoruz ve buna ivme kazandıracağız, Reform Eylem Grubu toplantısını gerçekleştireceğiz. AB ile Ocak ayında karşılıklı ziyaretler olacak, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, Doğu Akdeniz’den vize serbestisine kadar birçok konu ele alınacak” dedi.

Çavuşoğlu, son aylarda ilişkilerin gerildiği Fransa konusunda ise, “Fransa samimi ise ilişkilerimizi normalleştirebiliriz; ama bize karşı eylem ve söylemlerine sessiz kalmamız mümkün değil. Fransa ile ilişkilerin normalleşmesi için büyükelçilerimiz bir çalışma yapıyor” ifadesini kullandı.