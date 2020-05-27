Çin lideri Şi Cinping’den ABD’ye gözdağı: Salgın bittiğinde savaşa hazır olmalıyız

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde bir krize dönüşürken, 350 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Aralık 2019’da başlayan salgın, Çin’i dünya ülkelerinin gözünde hedef tahtası haline getirdi. ABD’nin başını çektiği ülkeler, Çin’i gerekli önlemleri almayarak salgının yayılmasına sebebiyet vermekle suçlarken, Devlet Başkanı Şi Cinping’in Dünya Sağlık Örgütü’nü tehdit ettiği öne sürülmüştü.

Çin lideri Şi Cinping, corona süreci ve sonrasıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. The Times’ın haberine göre Washington ve Pekin arasında artan tansiyona dikkat çeken Şi Cinping, yüksek risk içeren bir döneme girdiklerini söyledi.

‘KAPASİTEYİ ARTIRMALIYIZ’

Çin Devlet Başkanı, “Salgını kontrol altına alma çabaları normale döndüğünde, savaşa hazırlıklı olmak için kendimizi eğitmenin yolunu bulmamız gerek. Ordumuzun silahlı mücadele ve askeri operasyonlardaki kapasitelerini geliştirmeli, bu kapsamda tatbikatlar yapmalıyız” dedi.

178 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE



Savunma Bakanı Wei Fenghe ise, ABD’nin salgının başından bu yana kendilerine yönelik baskıcı bir tutum izlediğini belirterek, “Savaşçı ruhumuzu güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Fenghe’nin verdiği bilgilere göre Çin’in savunma bütçesini bu yıl yüzde 6.6 oranında artırarak 178 milyar dolara çıkarması bekleniyor.