Corona virüsü Çekya’da istifa getirdi: Sağlık bakanı bıraktı

Dünya çapında 31 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü, Avrupa’nın göbeğindeki Çekya’da kriz yarattı… Son haftalarda vaka sayısının hızla arttığı ve bu ay içerisinde toplam vakanın 2 katına çıktığı Çekya’da sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Adam Vojtech istifa etti.

Vakaların artışına karşı bir şey yapmadığı gerekçesiyle muhalefetin sık sık eleştirdiği Vojtech, yerel seçimlerden önce istifa ederken bu hamleyi muhalefet yetersiz buldu. Muhalefet Hıristiyan Demokratlar’ın Başkanı Marian Jurecka, Twitter üzerinden yaşanan gelişmeyi değerlendirerek, “Başbakan bu artıştan çok daha sorumlu çünkü Sağlık Bakanlığı’nın işlerine çok sert ve bilgisizce karışıyor” ifadesini kullandı.

Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nin verilerine göre Çekya’da son 14 günde her 100.000 insanda 193 vaka tespit edilirken geçen hafta boyunca 1000’in üzerinde vaka tespit edildiği açıklanmıştı. Orta Avrupa ülkesinde Perşembe günü 3129 insana corona virüsü bulaştığı açıklanmış ve bu sayı ülke tarihindeki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti.

YENİ SAĞLIK BAKANI GELDİ

Başbakan Andrej Babis, bugün sosyal medya hesabından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve yeni sağlık bakanını tanıttı. Vojtech’e teşekkür eden Babis, yeni sağlık bakanı olarak epidemiyoloji doktoru Roman Prymula’yı getirdiğini duyurdu.

Corona virüsü salgını ülkeye gelmeden önce çok sıkı önlemler alan ve sınırlarını kapatan Çekya’da Eylül ayının başından beri vaka sayısı iki katına çıkmıştı. 49 binden fazla insana Covid-19 bulaşan ülkede salgın dolayısıyla 503 insan yaşamını yitirdi.