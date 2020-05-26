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Corona virüsü metroda işte böyle yayılıyor! Saniyeler içinde…

ABD'nin Oregon Üniversitesi uzmanları, corona virüsünün en sık kullanılan toplu ulaşım araçlarından metroda nasıl hızla yayıldığını bir simülasyonla gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr
16:08 -
Haberler Dünya
Corona virüsü metroda işte böyle yayılıyor! Saniyeler içinde…

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde 5.5 milyonu aşkın insana bulaştı. Salgını kontrol altına almaya başlayan ülkeler normalleşme adımları atmaya başlasa da, olası bir ikinci ve üçüncü dalga ihtimalleri de gündemden düşmüyor.

Bu aşamada hastalığın bulaşma yollarıyla ilgili çalışmalar da sürdürülüyor. Hayatın normale dönmeye başlamasıyla pek çok ülkede toplu ulaşım kullanımının artması söz konusuyken, virüsün metroda yayılma eğilimiyle ilgili çarpıcı bir araştırma ortaya kondu.

ÖNCE EN YAKINDAKİNE

ABD’nin Oregon Üniversitesi uzmanları, yer altında bulunan ve havalandırma sistemiyle seyahat imkanı veren metrolardaki riski simülasyona aktardı.

Bu simülasyonda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığında, hasta bireyden çıkan damlacıklar önce en yakında kişiye olmak üzere tüm alana yayılıyor.

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