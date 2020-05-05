Corona virüsüyle ilgili kritik rapor: Yüksek ihtimalle olası değil

ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın oluştuğu Five Eyes Birliği, bir rapor hazırlayarak ABD Başkanı Trump ve kurmaylarının ortaya attığı, “Covid-19 virüsü Çin’deki bir laboratuvarda üretildi” iddiasını inceledi.

İstihbarat birimlerinin bir araya gelerek hazırladığı raporla ilgili açıklama yapan bir diplomat, “Biz bir laboratuvarda bir kaza olup da böyle bir salgına yol açtığını düşünmüyoruz. Bizce bu ihtimalin yüksek oranda gerçekleşmesi düşük ihtimal. Bu hastalığın doğal yollarla insan ve hayvanlar arasındaki etkileşimden oluştuğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

“ABD VERİLERİNİ PAYLAŞMIYOR”

Konuyla ilgili oluşturulan koalisyonda yer alan ikinci bir yetkili de raporun tamamlandığını fakat ABD’nin henüz bunu kamuoyuna duyurmadığını söyledi.

CNN International’a konuşan üçüncü bir yetkili ise, “ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo’nun öne sürdüğü iddialar Five Eyes’ın gündemindeydi. Halen virüsün bir laboratuvarda oluşturulduğu ihtimali mevcut fakat henüz bunu destekleyecek bir teori yok. Kesinlikle salgının Wuhan’daki pazardan yayıldığını söyleyebiliriz. Fakat virüsün pazar yerine nasıl ulaştığı henüz belli değil” ifadesini kullandı. İsmini açıklamayan bu kaynak, ABD’nin elindeki bütün istihbarat verilerini paylaşmamış olma ihtimalinin de yüksek olduğunu söyledi.