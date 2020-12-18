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FDA Danışma Kurulu’ndan Moderna’nın aşısına da yeşil ışık

ABD, Gıda ve İlaç Dairesi Danışma Kurulu, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıdan sonra Moderna'nın aşısının kullanımını da tavsiye etti. FDA'nın bu hamle üzerine aşıya kısa süre içinde onay vermesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:53, 18/12/2020
Haberler Dünya
FDA Danışma Kurulu’ndan Moderna’nın aşısına da yeşil ışık

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılarla ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Pfizer ve BioNTech’in aşısına onay vermesinin ardından Moderna için de son düzlüğe girildi.

FDA Danışma Kurulu, Moderna’nın corona virüsü aşısının acil kullanımını büyük çoğunlukla onaylayarak, COVID-19’a karşı koruma sağlamak için ikinci bir yol açtı.

PFIZER-BIONTECH BİR GÜN SONRA ALMIŞTI

Kurul, aşının faydalarının 18 yaş ve üstü kişilerde risklerinden daha ağır bastığını 0 karşı 20 oyla onaylarken, 1 çekimser oy kullanıldı. Geçtiğimiz hafta aynı heyet Pfizer ve BioNTech’in aşısını desteklemiş, bir gün sonra da FDA acil kullanım yetkilendirmesi vermişti.

FDA BAŞKANI: HIZLA ÇALIŞACAĞIZ

FDA’nın başındaki isim Stephen Hahn, FDA’nın Moderna’nın COVID-19 aşı adayı için acil kullanım onayı vermeye yönelik “hızla” çalışacağını açıkladı.

Hahn’ın açıklamalarının ardından Financial Times, FDA’nın Moderna’nın aşı adayının acil kullanımını onaylamaya karar verdiğini bildirdi. Financial Times’ta yer alan ve konuya yakın kişilere dayandırılan habere göre, acil kullanım onayı kısa süre içinde verilecek.

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Yayınlanma Tarihi:09:42,