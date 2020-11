Greta için intikam vakti… Trump’ı kendi silahıyla vurdu: Sakin ol Donald!

Küresel ısınmaya karşı ‘Gelecek İçin Cuma’ (Fridays For Future) eylemleriyle dünya çapında bir hareket başlatan İsveçli lise öğrencisi iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD seçimleriyle ilgili yaptığı yorumla gündeme oturdu.

Küresel ısınmaya inanmayan ve ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan da çıkaran ABD Başkanı Donald Trump, 17 yaşındaki Greta’yla sık sık polemiğe giriyordu.

Trump, Time dergisinin 2019’da yılın insanı seçtiği Greta için, “Greta beni Time dergisinin yılın insanı ödülünde geçti. ABD yerine doğayı daha çok kirleten ülkelere odaklanmalı” demişti.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019