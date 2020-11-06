Greta için intikam vakti… Trump’ı kendi silahıyla vurdu: Sakin ol Donald!

Küresel ısınmaya karşı ‘Gelecek İçin Cuma’ (Fridays For Future) eylemleriyle dünya çapında bir hareket başlatan İsveçli lise öğrencisi iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD seçimleriyle ilgili yaptığı yorumla gündeme oturdu.

Küresel ısınmaya inanmayan ve ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan da çıkaran ABD Başkanı Donald Trump, 17 yaşındaki Greta’yla sık sık polemiğe giriyordu.

Trump, Time dergisinin 2019’da yılın insanı seçtiği Greta için, “Greta beni Time dergisinin yılın insanı ödülünde geçti. ABD yerine doğayı daha çok kirleten ülkelere odaklanmalı” demişti.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Twitter’dan ise genç kıza daha sert bir taş atan Trump, “Çok gülünç. Greta öfke yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da bir arkadaşıyla güzel bir eski usul filme gitmeli! Sakin ol Greta, sakin ol” ifadelerini kullandı.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

Ancak gün değişti, zaman geldi ve Greta’nın eline intikam alma fırsatı geçti. ABD seçim sonuçlarında geride olan ve kazanabilmek için her yolu deneyen Trump’a Greta’dan alaycı bir mesaj geldi.

Trump’ın kendisine olan sözlerini temel alan Greta, paylaştığı Twitter mesajında, “Çok gülünç. Donald öfke yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da bir arkadaşıyla güzel bir eski usul filme gitmeli! Sakin ol Donald, sakin ol” yazdı.

İlginizi Çekebilir 121 yıllık kare sosyal medyayı birbirine kattı: Greta bir zaman yolcusu