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Greta için intikam vakti… Trump’ı kendi silahıyla vurdu: Sakin ol Donald!

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki atışmada ibre bu kez genç kıza döndü. ABD seçimleriyle ilgili konuşan Greta, Trump'ın kendisiyle ilgili sözlerine gönderme yaparak, "Çok gülünç. Donald öfke yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da bir arkadaşıyla güzel bir eski usul filme gitmeli! Sakin ol Donald, Sakin ol" yazdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:18, 06/11/2020
Haberler Dünya
Greta için intikam vakti… Trump’ı kendi silahıyla vurdu: Sakin ol Donald!

Küresel ısınmaya karşı ‘Gelecek İçin Cuma’ (Fridays For Future) eylemleriyle dünya çapında bir hareket başlatan İsveçli lise öğrencisi iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD seçimleriyle ilgili yaptığı yorumla gündeme oturdu.

Küresel ısınmaya inanmayan ve ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan da çıkaran ABD Başkanı Donald Trump, 17 yaşındaki Greta’yla sık sık polemiğe giriyordu.

Greta Thunberg.

Trump, Time dergisinin 2019’da yılın insanı seçtiği Greta için, “Greta beni Time dergisinin yılın insanı ödülünde geçti. ABD yerine doğayı daha çok kirleten ülkelere odaklanmalı” demişti.

Twitter’dan ise genç kıza daha sert bir taş atan Trump, “Çok gülünç. Greta öfke yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da bir arkadaşıyla güzel bir eski usul filme gitmeli! Sakin ol Greta, sakin ol” ifadelerini kullandı.

Ancak gün değişti, zaman geldi ve Greta’nın eline intikam alma fırsatı geçti. ABD seçim sonuçlarında geride olan ve kazanabilmek için her yolu deneyen Trump’a Greta’dan alaycı bir mesaj geldi.

Trump’ın kendisine olan sözlerini temel alan Greta, paylaştığı Twitter mesajında, “Çok gülünç. Donald öfke yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da bir arkadaşıyla güzel bir eski usul filme gitmeli! Sakin ol Donald, sakin ol” yazdı.

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Yayınlanma Tarihi:13:08,
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