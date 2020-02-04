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Haftalarca karın ağrısıyla gezdi! Çıkana doktorlar bile şaşırdı

Rusya'da yoğun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir kadının yumurtalıklarından iki dev kist çıkarıldı.

Sozcu.com.tr
12:34 -
Haberler Dünya
Haftalarca karın ağrısıyla gezdi! Çıkana doktorlar bile şaşırdı

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan ismi açıklanmayan iki çocuk annesi kadın, haftalarca geçmeyen karın ağrısının şiddetlenmesiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerin ardından kadının yumurtalıklarında kitle tespit edildi.

Ağrıya yol açanların iki kist olduğunu belirleyen doktorlar, acil ameliyat kararı aldı. Yapılan operasyon sonucu kadının yumurtalıklarından yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda iki kist çıkarıldı.

Dışı saçla kaplı olan kistleri gören doktorlar, büyüklükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Tatiana Shavrak, bu tip kistlerin genelde kötü huylu olmadığını ancak dışındaki mukus nedeniyle saç ve diş gibi dokularla kaplı olabildiğini söyledi.

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