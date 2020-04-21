İngiltere’de ekipman krizi! Türk yardımları gecikince yağmurluk giydiler

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ülkelerin başında yer alan İngiltere’de sıkıntılar giderek artıyor. Sağlık çalışanları bir yandan hastalara yetişebilmek için aralıksız çaba sarf ederken, diğer yandan da tıbbi ekipman yetersizlikleriyle boğuşuyor.

Türkiye’nin daha önce yaptığı yardımlar ülkenin gündemine otururken, yeni yardımlar da dört gözle bekleniyor. Aralarında 400 bin koruyucu kıyafetin de bulunduğu 84 tonluk yardımın gecikmesi kriz yarattı. Koruyucu önlüklerin tükendiği hastanelerde sağlık çalışanları yağmurluk ve benzeri kıyafetler giymek zorunda kaldı.

İngiltere’deki en geniş hemşire örgütü RCN’nin Yorkshire temsilcisi Glenn Turp Daily Mail’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Turp, “Bize ulaşan üyelerimiz koruyucu ekipmanlara ulaşamadıklarını ve yağmurluk giymelerinin söylendiğini aktardı. Endişe ve korku duyuyorlar. İş sırasında ve gidip dönerken ağlıyorlar” dedi.

YIKAYIP KULLANIYORLAR



Daily Mail’in haberinde, malzeme yetersizliği nedeniyle çok sayıda hastanede tek kullanımlık olan kıyafetlerin yıkanarak tekrar kullanıldığı belirtiliyor. İngiltere’nin Türkiye’den gelen yardımların yanı sıra, Asya ülkelerinden de malzeme temin etmeye çalıştığı ifade edilyor.

İLGİLİ HABER Korkunç solunum cihazı iddiası: Ölü sayısı bu yüzden artıyor

İLGİLİ HABER Skandal! Çöp poşetiyle çalıştırılan hemşirelere corona bulaştı

İLGİLİ HABER Türkiye'den İngiltere'ye ekipman gönderimi ertelendi