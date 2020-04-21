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İngiltere’de ekipman krizi! Türk yardımları gecikince yağmurluk giydiler

Corona virüsünün en sert vurduğu ülkelerden İngiltere'de, Türkiye'den gönderilen yardımlar gecikince hemşireler yağmurluk giyerek görev yapmak zorunda kaldı.

Sozcu.com.tr
11:32 -
Haberler Dünya
İngiltere’de ekipman krizi! Türk yardımları gecikince yağmurluk giydiler

Corona virüsünün en çok can kaybına yol açtığı ülkelerin başında yer alan İngiltere’de sıkıntılar giderek artıyor. Sağlık çalışanları bir yandan hastalara yetişebilmek için aralıksız çaba sarf ederken, diğer yandan da tıbbi ekipman yetersizlikleriyle boğuşuyor.

Türkiye’nin daha önce yaptığı yardımlar ülkenin gündemine otururken, yeni yardımlar da dört gözle bekleniyor. Aralarında 400 bin koruyucu kıyafetin de bulunduğu 84 tonluk yardımın gecikmesi kriz yarattı. Koruyucu önlüklerin tükendiği hastanelerde sağlık çalışanları yağmurluk ve benzeri kıyafetler giymek zorunda kaldı.

Türkiye’nin kargo uçağı Koca Yusuf ile gönderdiği ilk yardımlar böyle görüntülenmişti.

İngiltere’deki en geniş hemşire örgütü RCN’nin Yorkshire temsilcisi Glenn Turp Daily Mail’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Turp, “Bize ulaşan üyelerimiz koruyucu ekipmanlara ulaşamadıklarını ve yağmurluk giymelerinin söylendiğini aktardı. Endişe ve korku duyuyorlar. İş sırasında ve gidip dönerken ağlıyorlar” dedi.

YIKAYIP KULLANIYORLAR

Daily Mail’in haberinde, malzeme yetersizliği nedeniyle çok sayıda hastanede tek kullanımlık olan kıyafetlerin yıkanarak tekrar kullanıldığı belirtiliyor. İngiltere’nin Türkiye’den gelen yardımların yanı sıra, Asya ülkelerinden de malzeme temin etmeye çalıştığı ifade edilyor.

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Son güncelleme: 11:48 21.04.2020
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