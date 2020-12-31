İngiltere’de günlük vaka sayısında yeni rekor

İngiltere’de corona virüsü salgınında vaka ve can kaybı sayıları daha hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 55 bin 892 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 448 bin 780’e ulaştığı belirtildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 964 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 73 bin 512’ye yükseldiği aktarıldı. İngiltere’de bugün salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, 24 Nisan’dan bu yana Covid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti.

YILBAŞI KISITLAMALARI ARTIRILDI

İngiltere’de mutasyona uğrayan corona virüsü nedeniyle vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ederken, İngiltere hükümeti ülkenin büyük bir bölümünde 31 Aralık’tan itibaren en yüksek kısıtlama kurallarını içeren seviye 4’ün uygulanacağını bildirdi. Ülkenin dörtte üçünde yılbaşı akşamı Londra, Manchester, Birmingham gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere seviye 4 kısıtlamaları uygulanacak.

İngiltere’deki yerel kademeli kısıtlamaların en yüksek seviyesi olan kademe 4’te bulunan insanların yılbaşı arifesinde başka hane halkları ile toplanamayacakları ve başka bölgelere seyahat edemeyecekleri belirtildi. Seviye 4 kısıtlama bölgelerinde restoran ve barlar paket servis haricinde kapalı tutuluyor. (İHA)

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