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İngiltere’de mutasyon alarmı: Başbakan Johnson’dan acil toplantı kararı

Avrupa ülkelerinin daha hızlı yayılan mutasyon geçirmiş corona virüsü nedeniyle İngiltere'ye seyahati askıya almasının ardından Başbakan Boris Johnson harekete geçti. Johnson başta yük taşımacılığı olmak üzere uluslararası seyahat koşullarını görüşmek üzere acil toplantı kararı aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:40, 21/12/2020
Haberler Dünya
İngiltere’de mutasyon alarmı: Başbakan Johnson’dan acil toplantı kararı

İngiltere’de mutasyon geçirmiş corona virüsü vakaları üzerine Avrupa ülkeleri alarma geçti. Dünden bu yana pek çok ülke İngiltere’ye kapılarını kapattı.

Hükümet ise uluslararası seyahat ve yük taşımacılığıyla ilgili toplanma kararı aldı.

Başbakanlık sözcüsü, “Başbakan acil durum toplantısı düzenleyerek İngiltere’ye yük taşımacılığının sürekliliğinin sağlanması başta olmak üzere uluslararası seyahati ele alacak. Gerekli görüşmeler yapılarak geniş kapsamlı bir plan oluşturuluyor” dedi.

‘BÜYÜK ÇAPLI AKSAMA BEKLİYORUZ’

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, nakliyecilerin ülkenin güneyindeki Kent limanına gitmemeleri çağrısında bulunarak, “Bölgede büyük çaplı aksamalar bekliyoruz” dedi.

Türkiye de İngiltere’de tespit edilen yayılma hızı daha yüksek corona virüsü nedeniyle İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

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