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Kardeş ülke Azerbaycan’da korkutan corona gelişmesi!

Azerbaycan'da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 273 yeni vaka tespit edildi. Ülkede bir günde rekor sayıda vaka kaydedildiği belirtildi.

18:31 -
Haberler Dünya
Kardeş ülke Azerbaycan’da korkutan corona gelişmesi!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 273 kişide daha corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 56 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor artış kayda geçerken toplam vaka sayısı 5 bin 935’e yükseldi.

Ülkede salgının baş göstermesinden bu yana toplam 71 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 564 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu. Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken 300 binden fazla corona virüsü testi yapıldığı aktarıldı. (İHA)

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