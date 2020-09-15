KKTC’ye 20 Eylül’e kadar giriş yok!

KKTC Ulaştırma Bakanlığı karantina için ayrılan yurt ve otellerin dolması üzerine geçtiğimiz Çarşamba günü kapatılan sınırların 20 Eylül'e kadar açılmayacağını duyurdu.

KKTC’den Türkiye yönüne seferlerde ise bir değişiklik olmadığı ve yolcu taşımaya kesintisiz devam edileceği belirtildi. Adaya yolcu kabulünün durdurulduğunu ve taşımacılık firmalarına bir yazı ile KKTC Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Zerrin Metcooğlu bildirdi.

TÜRKİYE'DEN GELEN SİVİLLER ALINMAYACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü Zerrin Metcooğlu’nun yazısında, Kıbrıs'ta COVID-19 salgınının artması nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı karar hatırlatılarak “20 Eylül 2020 tarihine kadar (20'si dahil) Girne Turizm Limanı ve Gazimağusa Limanında, Türkiye'den ülkemize geliş şeklinde, sivil yolcu (şoförler dahil) kabulü yapılmayacaktır. Ayrıca ilgili tarihe kadar özel tekne geliş seferleri de durdurulmuştur” denildi.

Karara göre Taşucu-Girne seferlerinde KKTC plakalı araçlar şoförsüz olması kaydıyla taşınabilecek, bu araçlar KKTC’ye şoförsüz olarak alınabilecek.

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