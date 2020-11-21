Macron yine rahat durmadı: Türkiye ve Rusya, Fransa karşıtlığını körüklüyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'daki politikaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geldiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, provokatif açıklamalarına bir yenisini ekledi.

İslam karşıtı çıkışıyla pek çok kesimden tepki alan Macron, Türkiye’yi bu kez de Afrika ülkeleri üzerinden hedef almaya çalıştı. Jeune Afrique dergisine röportaj veren Macron, Türkiye ve Rusya’nın Afrika’daki faaliyetlerini eleştirdi.

Resmi dili dahi Fransızca olan bazı Afrika ülkelerinde Fransa karşıtlığının arttığını söyleyen Macron, bunun sorumluları arasında Ankara ve Moskova yönetimlerinin olduğunu öne sürdü. Macron, “Bazı Afrikalı liderler tarafından ama en çok da Türkiye ve Rusya gibi dış güçlerce, sömürge sonrası önyargıların körüklendiği bir strateji ile karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

MADDİ OLARAK DESTEKLİYORLAR



“Bu konuda saf olmaya gerek yok” diyen Macron, “Fransızca yayınlar yapılan medya organlarında, bu tarz yorumlar yapan ve videolar hazırlayan kişiler Rusya ve Türkiye tarafından maddi olarak destekleniyor” diye konuştu.

Fransa’nın Sahel bölgesinde 5 binden fazla askeri olduğunu hatırlatan Macron, 2014’te İslamcı gruplara karşı ilk adımı atılan Barkhane operasyonuyla ilgili de karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Macron, bölgedeki partner ülkelerin operasyonda yanlarında olduğunu göstermelerini istediğini belirtti.

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