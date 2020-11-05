Mutasyona uğrayan corona virüsü nedeniyle tüm vizonları itlaf edecekler

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, hem vizon hem de insanlarda rastlanılan corona virüsü tipinin antikorlara karşı daha az duyarlı olduğunu, bu nedenle ileride keşfedilecek aşılara karşı daha dayanıklı olabileceğini ifade etti.

Danimarkalı sağlık yetkilileri, ülkenin enfeksiyon hastalıkları laboratuarı Serum Institute’ta yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri bulguları Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa salgın hastalık kurumu ile paylaştı.

12 İNSANDA TESPİT EDİLDİ



Dünyanın en büyük vizon yetiştiricisi olan Danimarka’da Haziran ayından bu yana vizon çiftliklerinde corona virüsü salgınlarına rastlanıyordu. Danimarkalı yetkililer çiftliklerde 15-17 milyon vizon bulunduğunu ve mutasyona uğramış virüsün 12 insanda tespit edildiğini bildirdi.

ÜRETİMİ YASAKLANMALI



Danimarka’nın Aarhus Üniversitesi’nde hayvan hastalıkları uzmanı Shristian Sonne, hayvanların itlaf edilmesinin makul bir karar olduğunu ve ileride kontrol altına alınması daha zor salgınları önleyebileceğini söyledi.

Geçen hafta hayvanların itlaf edilmesi gerektiğini bildiren bir makale yayımlayan Sonne, “Çin, Danimarka ve Polonya vizon üretimi yasağını derhal benimsemeli ve tamamen yasaklamalıdır” dedi.

VİZON NEDİR?

Sansargiller familyasından bir gelincik türü olan vizon, özellikle Avrupa'da kürkleri için yetiştirilen bir canlı türüdür. Farklı bölgelerde yetişen ve farklı türleri olan vizonlar genelde 30 santimetre ile 50 santimetre arasında değişiyor.