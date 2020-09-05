Neonazi polislerden Türk avukata tehdit!

Bir süre önce yeni adresine taşınan Türk avukata gönderilen e-postada yeni adresinin bilindiği de belli oluyordu.

Tehditler nedeniyle adres değiştiren ve bunun gizli tutulmasını isteyen Türk avukatın adresine erişimin yine polis kayıtlarından olduğu sanılıyor.

POLİSLERİN BİLGİSAYARINDAYDI

Türk avukata iki yıl önce gönderilen, kendisini ve kızını da tehdit eden mektupların Frankfurt Emniyet Müdürlüğü'ndeki bazı polislerin bilgisayarından çıktığı belirlenmişti. Yeni gönderilen e-postanın, bir Rus servis sağlayıcısı kullanılarak atıldığı belirlendi.

SAVCILIK SORUŞTURUYOR



Alman Nazi döneminin hücum kıtaları olan SS- Komutanlığı imzası da yaşıyan mesaj, daha önce çeşitli Türk ya da Neonazi karşıtlarına gönderilenler gibi aynı e-posta portalı kullanılarak gönderildi.

Polisten bir açıklama gelmezken, Frankfurt Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü söylemekle yetindi.