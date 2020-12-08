Newton’un kıyamet hesaplamaları açık artırmada

Modern fiziğin babası olarak bilinen İngiliz fizikçi Isaac Newton’un Mısır’da gizemli piramitlerin sırrını çözerek kıyametin tarihini hesaplamaya çalıştığı 3 sayfalık notların açık artırma sona erdiğinde yüz binlerce sterline satılacağı tahmin ediliyor.

Sotheby's Müzayede Evi’nde görevli el yazması uzmanı Gabriel Heaton, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, “Belgeler gerçekten büyüleyici. Çünkü içlerinde Newton’un piramitlerin sırlarını çözmeye çalıştığını görebilirsiniz. Binlerce yıldır insanları büyüleyen klasik antik çağı ve rasyonel düşünceninin ortaya çıktığı 17. yüzyılın anlayışını bir araya getiren bu karalamalar, sizi dikkat çekici bir hızla Newton’un araştırdığı derin sorunların kalbine götürüyor” dedi. (DHA)