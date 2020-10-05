Son dakika… Nobel ödülleri dağıtılmaya başlandı: İlk ödüller geldi

Dünyanın en prestijli ve köklü ödülleri bu hafta sahiplerini buluyor… İsveç’in başkenti Stockholm’deki Karolinska Enstitüsü’nde bugün düzenlenen tören ile fizyoloji ve tıp alanında Nobel ödülü kazananlar açıklandı.

Corona virüsü sebebiyle etkinlik sanal olarak gerçekleşirken, fizyoloji ve tıp alanında ödülü kazananların isimleri açıklandı. Hepatit C’yi keşfeden ABD’li bilim insanları Harvey J. Alter, Charles M. Rice ve İngiliz bilim insanı Michael Houghton’ın ödülü kazandığı duyuruldu.

10 MİLYON KRON ÖDÜL ALACAKLAR

Ödül komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Ödüle layık görülen bilim insanlarının çalışmalarından önce Hepatit A ve B virüslerinin keşfi çok kritik adımlardı. Fakat Hepatit C’nin keşfi kronik hepatit vakalarının sebeplerini ortaya çıkardı ve milyonlarca insanın yaşamını kurtaran kan testleri ve ilaçların geliştirilmesinin önünü açtı” ifadesi kullanıldı.

Ödülün doğası geleneği, Nobel genelde geçmişte büyük keşifler yapan ve geliştirdikleri tedavi yöntemleriyle günümüzü etkileyen bilim insanlarına veriliyor. Ödülü kazananlara altından bir madalyanın yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 956 bin euro) ödül veriliyor.