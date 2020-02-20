O ülkede Corona virüsten ilk ölüm! ‘Evlerinizden çıkmayın’ çağrısı yapıldı

Güney Kore’de virüsten ilk ölüm vakası yaşanırken, ülkenin dördüncü büyük kenti olan Daegu kentinin belediye başkanı Kwon Young-jin, kilisede yapılan bir ayinden sonra 40 yeni vaka çıkmasının ardından kentin 2.5 milyon sakinini evlerinden dışarıya çıkmamaya çağırdı. Kilisedeki ayine katılan bin kişiden 90’dan fazlasında virüs tespit edildiği bildirildi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Güney Kore’deki Daegu kentinde alışveriş merkezleri ve sinema salonları boş ve genellikle hareketli şehir merkezindeki sokaklar sakin.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Kang-lip durumun “çok ciddi” olduğunu söyledi. Güney Kore’de şu ana kadar toplam 104 vaka tespit edildiği bildiriliyor.

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