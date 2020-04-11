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Oxford profesöründen kritik aşı açıklaması… En net tarihi o verdi

Corona virüsüne karşı çalışmalar yürüten Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sarah Gilbert, beklenen aşının yüzde 80 ihtimalle Eylül ayında kullanabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr
11:43 -
Haberler Dünya
Oxford profesöründen kritik aşı açıklaması… En net tarihi o verdi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyaya yayılarak 1.7 milyon insana bulaştı. Şu ana dek 100 bini aşkın insanın ölümüne yol açan virüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları da dünyanın dört bir yanında aralıksız devam ediyor.

İngiltere’nin köklü üniversitelerinden Oxford’da görevli Prof. Dr. Sarah Gilbert da onlardan biri. Ekibiyle birlikte aşı geliştirmek için mücadele eden Gilbert, merakla bekleyen herkese umut veren açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Sarah Gilbert.

Times’a konuşan ve aşı için en net tarihi veren Gilbert, “Her hafta elde ettiğimiz verileri dikkate aldığımda yüzde 80 ihtimalle aşı Eylül ayında kullanılabilir olacak. Her şey mükemmel ilerlerse bu mümkün” dedi.

Gilbert geliştirdikleri örnekler için insan üzerindeki deneylerin de iki hafta içinde başlamasını planladıklarını ifade etti.

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Son güncelleme: 11:56 11.04.2020
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