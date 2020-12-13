Putin’den Reşetnikov’a: Siz bana masal anlatıyorsunuz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle toplantı yaptı. Rus Devlet Televizyonu'ndan canlı yayınlanan toplantının ana maddesi ülkede neredeyse zirveyi gören gıda fiyatları oldu.

Ülkede corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak halkın zor günler geçirdiğine dikkat çeken Putin, “İşsizliğin arttığı, gelirlerin düştüğü koşullarda, temel ürünler pahalı hale geliyor. Bu konu bir şaka değil, derhal adım atılması gerekiyor. Vatandaşların reel gelirleri yüzde 4,3 oranında düştü. Şeker fiyatları ise yüzde 71 arttı. İnsanlar temel gıdaya harcayacak paraları olmadığı için kendilerini sınırlandırıyorlar. Yetkililer ne yapıyor? Bu durum bir şaka değil, derhal adım atılması gerekiyor” dedi.

“SİZ BANA MASAL ANLATIYORSUNUZ”

Putin'in bu sözlerinin ardından Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, “Durumu takip ediyoruz” demesi üzerine Rus lider adeta küplere bindi.

Bakanın verdiği cevaba sinirlenen Putin, “Şeker fiyatları aylardır artıyor, ‘takip ediyoruz’ diyorsunuz. İşsizliğin arttığı, gelirlerin düştüğü koşullarda, temel ürünler pahalı hale geliyor. Siz de bana masal anlatıyorsunuz. Bu konularda yine toplantılar mı yapacaksınız, ne yapacaksınız?” diyerek sert tepki gösterdi. Putin sarf ettiği sözlerin sonunda gıda fiyatlarının bir hafta içinde normale döndürülmesi yönünde talimat verdi. (İHA)

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