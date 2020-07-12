Rusya’da yine 6 binden fazla insanda Covid-19 tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 615 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 727 bin 162’ye yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 130 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 11 bin 335’e ulaştığını açıkladı.