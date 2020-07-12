Rusya’da yine 6 binden fazla insanda Covid-19 tespit edildi

Rusya&#8217;da son 24 saatte 6 bin 615 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 727 bin 162&#8217;ye yükseldi.. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 130 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 11 bin 335&#8217;e ulaştığını açıkladı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/rusyada-yine-6-binden-fazla-insanda-covid-19-tespit-edildi-5926391","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/rusyada-yine-6-binden-fazla-insanda-covid-19-tespit-edildi-5926391","pageType":"yazi","pageIdentifier":5926391,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Rusya&#8217;da yine 6 binden fazla insanda Covid-19 tespit edildi"});aip('newsArticle', {"identifier":5926391,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/rusyada-yine-6-binden-fazla-insanda-covid-19-tespit-edildi-5926391/","headline":"Rusya&#8217;da yine 6 binden fazla insanda Covid-19 tespit edildi","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Corona","Rusya","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/12/iecrop/maske-reuters_16_9_1594543420.jpg","author":"Yiu011fit Can Kaytmaz","dateCreated":"2020-07-12 11:42:22","datePublished":"2020-07-12 11:42:22","dateModified":"2020-07-12 11:43:43","info":"{"seo_news":"false"}"});