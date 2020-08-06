Son dakika… Alman bakandan kritik Türkiye açıklaması: Covid-19 sayıları…

Bu hafta içinde Türkiye’de Antalya, İzmir, Muğla ve Aydın’a seyahat onayı veren Almanya’dan flaş bir açıklama geldi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayından beri uzun bir süre sonra 1000 vakanın üzerine çıkan Almanya’nın sağlık bakanı, yeni vaka sayısının bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı. Spahn, “Balkanlar’ın batısından ve Türkiye’den dönen turistlerde tespit edilen corona virüsü sayısı artıyor. Vaka sayısının artmasının arkasındaki sebeplerden biri de yapılan test sayısındaki artış” ifadesini kullandı.

Spahn, insanların corona virüsü yasaklarından bıkmış olma ihtimalini anlayışla karşıladığını söylerken, “İnsanlar salgının ciddiyetini yitirdiğine dair inanışa uymamalı” dedi.