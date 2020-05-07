Son dakika… Aşı üzerinde çalışan bilim insanından acı itiraf: Beklemeyin

New York Üniversitesi bünyesindeki Aşı Merkezi’nde çalışan ve aynı zamanda Pfizer ve BioNTech ile birlikte corona virüsüne karşı geliştirilen aşının projesinde de yer alan Dr. Mark Mulligan, CNN’de Erin Burnett’in OutFront isimli programına konuk oldu.

Dr. Mulligan, corona virüsüne karşı aşının geliştirilme aşamasında olduğunu söylerken, “Bilim insanları şu an herhangi bir aşının işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorlar” dedi.

“NİSAN VE MAYISA KADAR BEKLEMEYİN”

Aşı geliştirilme süreci olarak bir yılın çok büyük bir başarı olduğunu söyleyen Mulligan, “Gelecek yıl Nisan ya da Mayıs ayına kadar aşı beklemeyin” ifadesini kullandı.

Aşının ilk aşamasının güvenli olup olmadığını kontrol etmek olduğunu söyleyen Mulligan, “Bu aşama genelde 3-4 ay sürer. Bu aslında en önemli aşamadır. Bu aşının işe yarayıp yaramayacağı sorusuna cevap ararız, bu aşının gerekli antikor üretip üretmediğine bakılır. Bu süreç aylar sürebilir. Ben bu yılın sonunda ve gelecek yılın başında kesinlikle bir cevap bulacağımızı düşünüyoruz” dedi.