Son dakika… Avrupa resmen kapanıyor: Tek tek hepsi açıkladı

2019 yılının son günlerinde Çin’de ortaya çıkan corona virüsü salgını korku salmaya devam ediyor… Corona virüsü salgınının en çok hasar verdiği bölgelerden olan Avrupa’da bugün birçok ülke yeni önlemleri ve kısıtlamaları duyurdu.

İskandinav ülkesi Danimarka, son dönemde vaka sayısının artmasıyla birlikte yeni kısıtlama ve sokağa çıkma yasakları getirme kararı aldı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 3 Ocak’a kadar devam edecek yasak ve kısıtlamaların 9 Aralık’ta başlayacağını açıkladı.

Aralarında başkent Kopenhag’ın da olduğu 38 bölgede bar, restoran, müze ve sinemaların kapanmasına karar verildi. Öte yandan lise ve üniversite öğrencilerinin de evlerine gönderilmesine karar verildi. Resmi verilere göre Danimarka’da 90 binden fazla vaka bulunurken 885 insan da yaşamını yitirdi.

YUNANİSTAN’DA YASAKLAR OCAK AYINA KADAR SÜRECEK

Komşumuz Yunanistan’da da vakaların hızla artmasıyla birlikte bazı önlemler alınmaya başlandı… Daha önce iki kez uzatılan corona virüsü önlemlerinin 7 Ocak’a kadar uzatılmasına karar verildi.

Yunanistan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas, 7 Ocak’a kadar okul, restoran ve mahkemelerin kapatılacağını açıkladı. Ülkede en son alınan corona virüsü yasakları 14 Aralık’a kadar uzatılmıştı. Petsas, salgın hastalığa karşı mücadelenin yavaş ilerlediğini söylerken, gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere birçok kısıtlamanın gelecek aya kadar süreceğini söyledi.

YILBAŞI KUTLAMALARI İPTAL

Son dönemde vaka sayısının artış gösterdiği Avrupa ülkesi Macaristan’da da yeni önlemler ve kısıtlamalar alındı… Macaristan Başbakanı Viktor Orban, resmi Facebook hesabından yayınladığı videoda corona virüsü yasaklarının 11 Ocak’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Orban, akşam 19.00’dan sonra sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere bütün yasakların uzatıldığını söyledi. Orban, bu sene yılbaşı kutlamalarının da düzenlenmeyeceğini söyledi.