Avrupa ülkesinden flaş karar: Vize yok

Çin’in Wuhan kentinde patlak veren ve kısa sürede küresel bir paniğe sebep olan corona virüs salgını ile ilgili flaş açıklamalar peş peşe geliyor… Rusya’nın Çinlilere e-vize vermeyi bırakmasının ardından bugün Orta Avrupa’dan bir ülke Çinlilere karşı bir uygulama başlattığını duyurdu.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek’in sözlerini aktaran haber ajansı CTK, ülkenin Çin vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmadı.

BÜTÜN UÇUŞLAR İPTAL

Bu açıklamanın ardından İngiltere’den de bir açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü, Wuhan’daki İngiliz vatandaşlarının yakın akrabalarının ülkeye getirilmesi için Çinli yetkililerle görüştüğü belirtildi. Johnson’ın sözcüsü, “İngiliz vatandaşlarıyla evli olan Çinlilerin İngiltere’ye geri getirilmesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Çinli yetkililere bu konuda baskı yapıyoruz” dedi.

Dünya çapında panik artarken İngiliz havayolu şirketi British Airways, bütün Çin uçuşlarının bir ay boyunca iptal edildiğini açıkladı. Pekin ve Şangay uçuşlarının Şubat ayı sonuna kadar ertelendiğini açıklayan yetkililer Hong Kong uçuşlarının ise bu karardan etkilenmediğini duyurdu.