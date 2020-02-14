Son dakika… Corona virüsü: Ölü sayısı önlenemez hızla artıyor!

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp onlarca ülkeye sıçrayan corona virüsü salgınında dünyayı dehşete düşüren haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Önceki gün virüsün başladığı günden bu yana en ölümcül gün yaşanırken, görülen vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı dün de hızla arttı.

Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 13 Şubat itibarıyla 121 hastanın daha hayatını kaybettiği duyurulurken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1488’e yükseldi.

YENİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR

Öte yandan dün Hubei bölgesinde teşhis için yeni klinik yöntemler kullanılmaya başlamasıyla vaka sayısında ciddi artış görülmesine de yol açtı. Vakaların yüzde 80'inden fazlasının görüldüğü Hubei'de şimdiye kadar riboniükleik asit (RNA) testinin sonuçları kabul edilirken, artık bilgisayarlı tomografi ile akciğer görüntülemesi de yapılıyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş.

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.