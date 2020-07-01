Son dakika… Corona virüsünde en acı rekor: 47 binden fazla insanda Covid-19 çıktı

ABD’de corona virüsü kabusu artıyor… Covid Tracking Project isimli oluşum, ülkede son 24 saat içerisinde 44.358 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamayı Twitter üzerinden yapan kuruluş, 7 günlük ortalama vaka sayısının da 13 Haziran’dan beri ikiye katlandığını açıkladı. Yetkililer 21 Nisan’dan beri en yüksek sayının açıklandığını belirtirken, New York Times’ın haberinde bu hafta içerisinde 3 kez en yüksek veri açıklayan ülkede bu seviyenin yeni bir rekor olduğu belirtildi.

New York Times’ın hazırladığı analizde ABD’deki vaka sayısının son 2 hafta içerisinde yüzde 80 arttığı da belirtildi. Hafta sonu açıklanan verilerde Amerika Birleşik Devletleri genelinde Connecticut ve Rhode Island haricindeki 36 eyalette vaka sayısında artış yaşanmıştı.

HAZİRAN AYINDA İKİYE KATLANDI

Öte yandan dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters, ABD’de son 24 saat içerisinde vaka sayısında rekor kırıldığını duyurdu. Reuters’ın haberinde ülkede sadece salı gün 47 binden fazla vaka tespit edildiği vurgulandı.

Salgının başladığı günden beri en yüksek sayı açıklanırken California, Teksas ve Arizona eyaletlerinin salgının merkezi olduğu da belirtildi. Corona virüsü vaka sayısının haziran ayı boyunca en az 10 eyalette iki kat arttığı aktarılırken Teksas ve Florida’nın bu alanda başı çektiği de vurgulandı.