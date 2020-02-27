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Son dakika… DSÖ’den yeni Corona virüsü açıklaması: Her ülke hazırlanmalı!

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corona virüsüyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Cenevre'de konuşan Tedros, her ülkenin Corona virüsüne hazır olması gerektiğini belirterek, "Hiçbir ülke vakalara sahne olmayacağını zannetmesin, bu fiilen ölümcül bir hata olur" ifadesini kullandı.

17:26 -
Haberler Dünya
Son dakika… DSÖ’den yeni Corona virüsü açıklaması: Her ülke hazırlanmalı!

Corona virüsünün dünya genelinde belirleyici bir noktaya ulaştığını belirten ve ülkeleri virüsün yayılmasına karşı harekete geçmeye davet eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

* Her ülke ilk Corona virüs vakalarına hazırlanmalı. Hiçbir ülke topraklarında virüs olmayacağı kanaatine kapılmasın. Bu büyük bir hata olur. Ancak ne umutsuz ne de çaresiz değiliz.

* İlk vakalar için hazır mıyız? İlk vaka geldiğinde ne yapacağız? İzolasyon merkezimiz, yeterli ekipmanımız var mı? Ülkeler şu an bu soruları kendine sormak zorundadır.

* Dünya Sağlık Örgütü virüse karşı ulusal planlamasını yapmak isteyen tüm ülkelerin yanındadır. Endişe ve panik bize yardımcı olmayacak. İran ve İtalya’daki vakalar bu virüsün nelere kadir olduğunu bize göstermiş oldu.

* Bu virüs influenza (grip) değil, doğru önlemlerle kontrol altına alınabilir. Bu virüsün pandemik potansiyeli var. Şimdi virüsü önlemek ve hayatları kurtarmak için harekete geçme zamanı.

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Son güncelleme: 17:46 27.02.2020
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