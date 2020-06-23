Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden corona uyarısı

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü dün kritik açıklamalar yaptı. Corona virüsü salgını dolayısıyla sık sık gündeme gelen Dünya Sağlık Örgütü’nün Genel Direktörü Tedros Adhanım Ghebreyesus, katıldığı bir sanal zirvede konuştu.

DSÖ’nün Genel Direktörü, Güney ve Kuzey Amerika’da ve özellikle Brezilya’da hem vaka sayısının hem de ölüm sayısının hızla arttığını söyledi. Ghebreyesus, Melbourne ve Lizbon ile birlikte Pekin gibi noktalarda da salgınların başladığını hatırlatarak, “Salgın hızlanmaya devam ediyor. Dünyanın karşılaştığı en büyük tehlike 465 binden fazla insanı öldüren ve 9 milyonu hasta eden salgın değil, küresel olarak birlikte ve beraberlik gösteremememiz ve küresel liderlik eksikliği” dedi.

Ghebreyesus, “Bölünmüş bir dünyada bu salgını yenmemiz mümkün değil. Salgının politik alana çekilmesi bunun hız kazanarak artmasına ve yayılmasına sebep oldu” ifadesini kullandı.