Son dakika… Erdoğan ile Merkel Doğu Akdeniz’i görüştü!

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı belirtilerek, “Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtmiştir” denildi.

Açıklamaya göre, görüşmede ayrıca Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.

BÖLGEDE SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusunda çakışan hak iddiaları nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

Türkiye, bu ay Yunanistan’ın Girit adası ile Kıbrıs arasında bir yerde doğalgaz arama ve sondaj ruhsatları çıkarmayı planladığını açıklarken; sismik araştırma gemisi Oruç Reis Doğu Akdeniz’de tartışmalı bölgeye gelerek, burada 23 Ağustos’a kadar orada faaliyet gösterecek.

Fransa Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada ülkenin Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artırma planı kapsamında iki Rafale savaş uçağı ile ve deniz fırkateyni ‘Lafayette’i bölgeye gönderme kararını duyurmuş; Yunanistan savunma kaynakları da Fransız ordusunun güneydeki Girit adası açıklarında Yunan güçleriyle eğitim tatbikatları düzenlediğini açıklamıştı. REUTERS

İLGİLİ HABER Akdeniz'de son durum... Yunanistan'a şok: 'Streamer Akdeniz'e indi'