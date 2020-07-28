Son dakika… Eski başbakana rekor hapis cezası

Malezya devletinin yönetiminde olan 1MDB isimli şirketten zimmetine para geçiren ve usulsüzlük yaparak dolandırıcılık yapan eski başbakan Najib Razak ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bugün hakim karşısına çıkan Razak’a 7 farklı suçtan ceza verilmesine karar verildi.

2009-2018 yılları arasında ülkeyi yöneten eski başbakana, görevi kötüye kullanmaktan 12 yıl hapis cezası ve yaklaşık 49 milyon dolar para cezası verildi.

Mahkeme ayrıca 3 farklı güveni bozma suçlamasından da ceza aldı. Her bir ceza için 10 yıl hapis cezası alan Razak’a üç ayrı kara para aklama suçlamasından da 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Yüksek mahkeme hakimi Muhammed Nazlan Muhammed Gazali, cezanın ertelenmeyeceğini açıklarken, bir an önce uygulamaya geçilmesine karar verdi.