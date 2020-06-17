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Son dakika… Fransa’dan skandal Türkiye açıklaması: NATO kafasını kuma gömemez

Fransa Savunma Bakanlığı, Türkiye'yle ilgili ortalığı karıştıracak ifadeler kullandı. İsmini vermeden Reuters'a konuşan bir yetkili, "Türkiye'nin son adımları karşısında NATO kafasını kuma gömemez. Ortada bir Türkiye sorunu yokmuş gibi yapamayız" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
13:29 -
Haberler Dünya
Son dakika… Fransa’dan skandal Türkiye açıklaması: NATO kafasını kuma gömemez

Türkiye’nin Libya politikası nedeniyle iplerin gerildiği Ankara-Paris hattında Fransa’dan tansiyonu daha da artıracak açıklamalar geldi.

Elysee Sarayı’nın, Ankara’nın Libya’daki hamlelerini ‘agresif’ ve NATO’dan faydalanmakla itham ettiği ifadelerinin ardından, bu kez Fransız Savunma Bakanlığı ortalığı karıştırma girişiminde bulundu.

NATO Savunma Bakanları zirvesi öncesi ismini vermeden Reuters’a konuşan bir bakanlık yetkilisi, Türk donanmasına ait gemilerin, NATO görevini yürüten Fransız savaş gemilerini taciz ettiğini öne sürdü.

Türkiye’nin son adımları karşısında NATO’nun kafasını kuma gömemeyeceğini söyleyen yetkili, “Birlik içinde karmaşık anlar olabileceğini biliyoruz ama deve kuşu gibi davranıp ortada bir Türkiye sorunu yokmuş gibi yapamayız. Bunu görmeli, konuşmalı ve çözmeliyiz” dedi.

Fransa NATO son dakika Türkiye
Son güncelleme: 13:57 17.06.2020
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